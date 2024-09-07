Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksu Mahallesinde fındık tarlasında çalışan Mustafa Güler'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Güler, devrilen traktörün altında kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güler'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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