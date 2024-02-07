Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ve daha birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 226 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklandı.

07.02.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ay 187 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 546 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 55 kök skunk, 7 kök kenevir, 11 gram kenevir tohumu, 105 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 7 hassas terazi, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 24 bin 800'ü dolu 30 bin 400 makaron, 12 makaron makinesi, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 269 silah mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 226 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Operasyon, Jandarma, Sakarya, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement