Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap ele geçirildi

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Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap ele geçirildi
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Erenler ve Serdivan'daki adreslerde 2 bin 310 sentetik ecza hap, uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu kentte sattıkları belirtilen 3 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Erenler ve Serdivan ilçelerinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 310 adet sentetik ecza hap, 5 gram esrar, 83,92 gram skunk, 1 balistik çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 şarjör, 13 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan K.E. (23), Ö.F.K. (22) ve E.K. (18)'nın İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Sakarya'da sattıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap ele geçirildi - Son Dakika
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