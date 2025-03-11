Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Teknokent, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı'nda çözüm ortağı olmaya hak kazandı.

KOBİ'lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamasına katkı sağlayan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülüyor.

Sakarya Teknokent, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çözüm ortağı olarak KOBİ'lere teknik destek sunacak kuruluşlar arasında yer aldı.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, projenin kabulünde yer alan akademisyenlere teşekkür etti.

SAÜ'den doğal gaz sayacıyla ilgili patent başvurusu

Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Onur Yağır'ın tasarımını yaptığı "Manyetik ve Mekanik Dişli Grubu Kullanılmayan Gaz Sayacı" isimli patent başvurusu kabul edildi.

Başvurusu yapılan sayacın, klasik mekanik sayaç sistemlerinde kullanılan ve geçen gaz debisini numaratör grubuna aktaran dişliler ve diğer mekanik parçaları ortadan kaldırarak gaz akışını doğrudan ölçen sensörlerle çalışarak bakım gereksinimi ve ölçüm hatalarının da ortadan kaldırması bekleniyor.

SUBÜ'de "Dijital Çağda Fırsat Eşitliği" söyleşisi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 89. konuşmacısı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan oldu.

Moderatörlüğünü Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜ-KAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu'nun yaptığı "Dijital Çağda Fırsat Eşitliği" konulu söyleşide Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımında dijitalleşmenin sağladığı fırsatlar ve mecliste yapay zeka alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine ilişkin düşüncelerini paylaşan Erdoğan, Aile Yılı ile aile kurmanın teşvik edilmesi, aile birliğinin ayakta kalmasına katkı sağlanması ve güçlü aile yapısının altının çizilmesinin amaçlandığını, bunun sürdürülmesi için gerekli tüm adımların atıldığını kaydetti.

Büyükşehirden Yeşilay işbirliğinde farkındalık semineri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay işbirliğiyle Arifiye Ortaokulunda 7'nci ve 8'inci sınıflardan toplam 165 öğrencinin katıldığı farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerde teknoloji ve tütün bağımlılığının zararları anlatıldı.

Seminer sonunda öğrencilere rozet ve çıkartmalar dağıtıldı.

Büyükşehir basketbolda play-off elemelerinde

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi play-off elemelerinin rövanş karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Akhisar Belediyesi'ni ağırlayacak.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda bugün saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada girişler taraftara ücretsiz olacak.

Metrobüs çalışmasında sökülen ağaçlar taşındıkları yerde yaşatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Adapazarı metrobüs hattı çalışmaları kapsamında kökünden sökülen ağaçları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin yanında oluşturacak 87 dönüm alanda bulunan Doğal Yaşam Kampüsüne taşıyarak yaşatıyor. 120'den fazla ağacın dikildiği alanda metrobüs hattı çalışmaları ilerledikçe ağaç söküm ve dikim işlemlerinin sayısı da artacak.