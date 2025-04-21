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Sakarya\'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçesinde müzik temalı inşa edilecek olan "Ritim Park" için 13 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağını duyurdu.

21.04.2025 19:58
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ilçesinde müzik temalı inşa edilecek olan "Ritim Park" için 13 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 13 bin metrekarelik alana inşa edilecek parkla ilgili detayları paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatı bölümlerinin yanı sıra davul, ksilofon ve rüzgar çanları gibi ritmik enstrümanların yer alacağı parkın çocuklara müzik sevgisini aşılayacağını belirtti.

Projenin Sakarya'da bir ilk olacağına değinen Alemdar, "Ritim Park her yaş grubuna hitap edecek. Projemiz ile geleceğimiz olan çocuklarımızın müziğe karşı ilgisini artıracak, ailelerimiz çocuklarıyla burada keyifle vakit geçirecek." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediyesinden şehit annelerine ziyaret

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Siber Bacı ve Belediye Başkanı Osman Çelik'in eşi Nilgün Çelik, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

Bacı ve Çelik, şehit Piyade Er Tamer Dost'un annesi Selma Dost ve şehit Piyade Er Muzaffer Çetin'in annesi Nuriye Çetin'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Çelik ve Bacı, sohbet ettikleri şehit annelerine çiçek verdi.

Serdivan'da çocuklar, başkan koltuğuna geçti

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları makamında ağırladı.

Sembolik olarak başkanlık koltuğuna oturan Zübeyde Hanım Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İpek Ergün ve Sakarya Üniversitesi Vakfı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eslem Şen, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Serdivan hayal ettiklerini ifade ettiler.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafları çektiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

SUBÜ'de "Girişimcilik Ruhu ve Girişimci İnsan Modeli" etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Girişimcilik Ruhu ve Girişimci İnsan Modeli" etkinliğine firma sahibi Abdullah Tuğlu katıldı.

Tuğlu, etkinlikte öğrencilerin iş dünyasına dair farkındalıklarını arttırmaya ve sektörel bakış açısı kazandırmaya yönelik bilgiler paylaştı.

Programın ardından Geyve MYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Taha Dursun, Tuğlu'ya teşekkür belgesi takdim etti.

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Kaynak: AA

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