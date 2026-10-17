Sakarya Karapürçek'te taşan dere evin temelini ve bahçedeki meyve ağaçlarını vurdu - Son Dakika
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Sakarya Karapürçek'te taşan dere evin temelini ve bahçedeki meyve ağaçlarını vurdu

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Sakarya Karapürçek\'te taşan dere evin temelini ve bahçedeki meyve ağaçlarını vurdu
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu 1 evin temeli zarar gördü, bahçedeki meyve ağaçları sel sularıyla söküldü. Ev sahibi, evin dereden 60-70 metre uzakta olduğunu belirterek böyle bir olayı beklemediklerini söyledi.

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından derenin taşması sonucu evi zarar gören ve bahçesi adeta dere yatağına dönüşen kadın yaşadıklarını anlattı.

Kentte çarşambadan dün akşama kadar etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ile evlerin giriş katları sular altında kaldı.

Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu 1 evin temeli zarar gördü. Dere yatağına yaklaşık 70 metre uzaklıktaki evin bahçesi adeta dere yatağına döndü, sel suları bahçedeki meyve ağaçlarını yerinden söktü.

Debiyi azaltmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerince yeni yatak açıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de eve gelerek afetzedelerle görüştü, incelemelerde bulundu.

Ev sahibi tarafından sağanağı öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler ise zararın boyutlarını ortaya koyuyo.

Ev sahibi Nagihan Tongaz, AA muhabirine, arazinin babalarından miras kaldığını ve evi 6 yıl önce yaptırdıklarını söyledi.

Olay günü evde olduklarını ancak daha sonra Adapazarı ilçesine gittiklerini anlatan Tongaz, "Daha önce böyle bir olay görmedim. Yağmur yağıyordu, çoğalıyordu ama böylesini görmedik." dedi.

Tongaz, evlerinin bulunduğu alanın dere yatağında olmadığını vurgulayarak, "Tam bilemiyorum ama dereden 60-70 metre ötede bizim evimiz, derenin dibinde değil. Asla böyle bir olay beklemiyorduk. Bekleseydik bu kadar uğraşmazdık buralarda." diye konuştu.

Kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki? Sağı solu aradık. Allah'ın afetinin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerKarapürçekMesudiyeSakaryaGüncelYaşamSon Dakika

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