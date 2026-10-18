Sakarya Karasu'da Maden Deresi taştı, mahsur kalan yaşlı çifti AFAD kurtardı - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da Maden Deresi taştı, mahsur kalan yaşlı çifti AFAD kurtardı

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Sakarya Karasu'da Maden Deresi taştı, evinde mahsur kalan yaşlı çift AFAD ekiplerince botla kurtarıldı ve o anlar kask kamerasına yansıdı. Kentte çarşamba gününden bu sabaha kadar süren sağanak yolları çökertti, köprüleri yıktı, evlerin giriş katlarını su altında bıraktı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan yaşlı çiftin botlarla kurtarılması ekiplerin kask kamerasıyla kaydedildi.

Kentte çarşamba gününden bu sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu yollar çöktü, bazı köprüler yıkıldı, evlerin giriş katları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağışların ardından Maden Deresi'nin debisinin artması sonucu taşkın yaşandı. Bölgedeki yollar, evlerin giriş katları ve bahçeler suyla doldu.

Kuyumcullu Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çift de aniden yükselen sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, akıntıya rağmen uzun uğraşlar sonucu çiftin bulunduğu noktaya ulaştı.

Fındık bahçesinin tel çitlerini kesip eve varan görevliler, can yeleği giydirdikleri yaşlı çifti bota bindirerek güvenli alana götürdü.

AFAD ekibinin eve ulaşmak için verdiği mücadele ve çifti kurtarma anı, görevlilerin kask kameralarıyla kaydedildi.

Bu arada Sakarya AFAD ekipleri, Karanlıkdere Mahallesi'nde sel suları nedeniyle zorluk yaşayan anne ile oğluna da güvenli alana çıkmaları için eşlik etti.

Ekipler, ayrıca gece saatlerinde sel sularından kaçarak prefabrik evin merdiven basamaklarına sığınan köpeği de kurtardı.

Kaynak: AA
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