Sakarya Nehri\'nde Ceset Bulundu

CESEDİ BULUNDU
Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolduğu ileri sürülen Beytullah Aydın'ın (35) cansız bedeni bulundu. Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler tarafından bulunup, sudan çıkarılan Aydın'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi merkezine sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.
Olay, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.
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