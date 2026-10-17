Sakarya Sapanca'da kestane toplarken fenalaşan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da kestane toplarken fenalaşan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormana giden 67 yaşındaki kişi, fenalaşarak hayatını kaybetti. Kardeşinin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, eğimli arazideki cenazeyi hastane morguna götürdü; kişinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için gittiği ormanda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Kardeşiyle Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alana kestane toplamaya gelen Durmuş D. (67) bir anda fenalaştı.

Kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Durmuş D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından arazinin eğimli olması nedeniyle ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Durmuş D'nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Bu arada, Durmuş D'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da kestane toplarken fenalaşan 67 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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