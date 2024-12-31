Sakarya, Spor ve Sanatta Başarıyı Hedefliyor - Son Dakika
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Sakarya, Spor ve Sanatta Başarıyı Hedefliyor

Büyükşehir Belediyesi, karate şampiyonası ve fotoğraf ödül töreniyle spor ve sanatı bir araya getiriyor.

31.12.2024 17:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlara sporcu göndermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2-6 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek ümit, genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve sonrasında milli takım seçmelerine Büyükşehir Belediyesinin karate takımından 16 sporcunun katılacağı belirtildi.

Karate takımında 6 yaştan 30 yaşına kadar 110 sporcuya eğitim verildiği anlatılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dileyerek, "Eminim ki sporcularımız en iyi derecelerle şehrimize dönecek. Bizler sporcularımıza inanıyoruz. İnşallah bütün branşlarda sporcularımızı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda hem Sakarya'yı hem de ülkemizi temsil etmesi için yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu yıl "Kültürleriyle Sakarya" temasıyla gerçekleşen 4. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninin ardından 197 sanatçının katıldığı 819 farklı fotoğrafın başvuru yaptığı yarışmada jüri tarafından seçilen 56 eser sergilendi.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, sanatın geçmişle geleceği buluşturma aracı olduğunu belirterek, "Kadim medeniyetimiz bize resmi, minyatürü, türküyü, sinemayı nesilden nesile aktarıp bizlere nasıl miras bıraktıysa biz de gelecek nesillere bırakmalıyız. Bizler kültürümüzü gelecek nesillere bırakırken de emanetimize sahip çıkıp bu köklü medeniyetimize kültürümüzle bağlantılı olgular katmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Milli Eğitim İl Müdürü Coşkun Bakırtaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği Başkan Ünal Dabak ve sanatseverler katıldı.

Fotoğraf sergisi, 5 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.

Serdivan Kültür Sanat'tan yılın son tiyatrosu

Serdivan Kültür Sanat, yılın son gününde tiyatroseverleri sahneyle buluşturdu.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, "Lakırtı Sokağı" isimli doğaçlama tiyatro performansının izleyicilerin beğenisine sunulduğu belirtildi.

Kentteki tiyatro gruplarına sahne imkanı sunan belediyenin, aynı zamanda tiyatroseverleri çeşitli oyunlarla buluşturarak sanata katkı sağladığı aktarılan açıklamada, "Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Okula Bir Tiyatro' projesi kapsamında, ilçe genelindeki anaokulu ve ilkokullara 'Karagöz ve Hacivat' gösterisi ulaştırılıyor. Proje, çocuklara kültürel ve manevi değerlerimizi öğretmeyi hedeflerken bu zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasını da amaçlıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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