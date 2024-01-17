16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|90,50
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,75
|Mısır dane
|Kg
|TS
|6,98
|Yemlik buğday
|Kg
|HMS
|5,84
TS: Tacir Satışı
Son Dakika › Güncel › Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,50 TL'den Satıldı - Son Dakika