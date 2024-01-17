Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 90,50 TL\'den Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 90,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 90,50 Arpa Kg HMS 5,75 Mısır dane Kg TS 6,98 Yemlik buğday Kg HMS 5,84 HMS: Hazır Müstahsil Satış HMS: Hazır Müstahsil Satış TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA