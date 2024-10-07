Sakarya Üniversitesi'nde Sofuoğlu'na Soruşturma - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi'nde Sofuoğlu'na Soruşturma

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma açıldı.

07.10.2024 22:47
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

SAÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sofuoğlu'nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.

Sofuoğlu'nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

Sofuoğlu hakkında iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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