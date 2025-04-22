Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle milletin egemenliği ve güçlü iradesini esas alan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını ifade etti.

Doğan, milli egemenliğin tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920 tarihinin, aynı zamanda Meclis'in ilk başkanı Atatürk'ün, bugünün en büyük hazinesi ve köklerini oluşturan, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemin ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak onlara bayram olarak hediye ettiğini anımsattı.

Dünyada çocuklara ithaf edilen 23 Nisan'ın, coşkusunu ve sevincini dünya çocuklarıyla paylaştıkları dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla yinelendiği özel bir bayram olduğunu vurgulayan Doğan, "Devlet ve millet olarak, hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarının, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağına yürekten inanıyoruz. Sevgili çocuklar, sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve geçlerin Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, özgür düşünebilen, sorgulayan, inisiyatif alabilen, kendine güvenen, tarihini bilen ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak sizleri yetiştirmektir. Bunu başardığımızda, sizler yalnızca ülkemizin en büyük zenginliği değil, aynı zamanda değişimin, ilerlemenin ve kalkınmanın da öncüsü olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üyelerini, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Rahmi Doğan, 23 Nisan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:16:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement