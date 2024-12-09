Çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'de etkisini gösteren yağış sonrasında ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu, vatandaşlar telefona sarılıp o anları ölümsüzleştirdi.
Sakarya ve Kocaeli'de akşamüstü etkisini gösteren yağmurun ardından çift gökkuşağı birden oluştu. Birçok bölgeden görülen çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu, durumu fark eden vatandaşlar ise cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Sakarya ve Kocaeli'de Çift Gökkuşağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?