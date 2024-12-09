Sakarya ve Kocaeli'de Çift Gökkuşağı

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Çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'de etkisini gösteren yağış sonrasında ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu, vatandaşlar telefona sarılıp o anları ölümsüzleştirdi.

Sakarya ve Kocaeli'de akşamüstü etkisini gösteren yağmurun ardından çift gökkuşağı birden oluştu. Birçok bölgeden görülen çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu, durumu fark eden vatandaşlar ise cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.