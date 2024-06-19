'Sakin Şehir' Şavşat'ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları - Son Dakika
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'Sakin Şehir' Şavşat'ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları

Artvin'in gölleriyle meşhur 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde bir göl daha keşfedilmeyi bekliyor. İlçenin gizli hazinesi olarak bilinen Peribacalarını görüntülemek isteyenler, hemen üst bölümde yer alan gölü görünce hayran kalıyor. Şavşat Peribacaları, doğal güzellikleri ve benzersiz atmosferi ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şavşat ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası, Karagöl Tabiat Parkı'na ise 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Şavşat Peribacaları'nı keşfettikten sonra yürüyüşle ulaşılabilen Cil'i gölü, doğa severler için rota oluşturuyor.

19.06.2024 11:24
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'Sakin Şehir' Şavşat'ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları

ARTVİN - Artvin'in gölleriyle meşhur 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde bir göl daha keşfedilmeyi bekliyor. İlçenin gizli hazinesi olarak bilinen Peribacalarını görüntülemek isteyenler, hemen üst bölümde yer alan gölü görünce hayran kalıyor.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Meşeli köyünde yer alan Şavşat Peribacaları, doğal güzellikleri ve benzersiz atmosferi ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen bir heyelan sonucu oluşmuş doğal kayalar, peri bacalarını andıran görüntüsüyle uçurumun kenarında etkileyici bir manzara sunuyor.

Şavşat ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası, Karagöl Tabiat Parkı'na ise 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Yemyeşil bir doğanın ortasında görkemli bir şekilde yükselen kayalar, ziyaretçilerine adeta büyüleyici bir deneyim yaşatıyor. Bölge, sessizliği ve doğal güzellikleriyle huzur arayanların ve macera peşinde koşanların uğrak noktası haline geliyor.

Şavşat Peribacaları'nın hemen üstünde yer alan Cil'i gölü, henüz keşfedilmemiş doğa harikalarından biri olarak biliniyor. Şavşat Peribacaları'nı keşfettikten sonra yürüyüşle ulaşılabilen Cil'i gölü, doğa severler için rota oluşturuyor.

Sosyal medya içerik üreticisi Gülfidan Erdem, Şavşat Peribacaları'na ilk kez geldiğini belirterek, "Artvin'de yaşıyorum, Şavşat'ta peri bacalarına ilk kez geliyorum. Yolları zor olsa da görülmeye değer. Çok güzel, kendiliğinden oluşmuş bu kayalar kesinlikle görülmeli" dedi.

Amatör doğa fotoğrafçısı Yasin Tatar ise, "Şavşat Peribacaları'ndayız. Bir Kapadokya olmasa da elimizde böyle imkanlar var, güzel bir manzaramız var. Daha önce gelmemiştim, ilk defa geldim ve çok memnun kaldım. Ulaşım biraz sıkıntılı ama yine de gelinebilir. Arazili araçlarla geldik ve biraz yürüyerek buraya ulaştık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Artvin, Şavşat, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sakin Şehir' Şavşat'ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Sakin Şehir' Şavşat'ın gizli hazinesi: Şavşat Peribacaları - Son Dakika
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