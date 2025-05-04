Saldırıya Kınama Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e düzenlenen yumruklu saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasimizde ve siyaset kurumunda şiddetin yeri yoktur." açıklamasına yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı durmalıyız. Siyaset sahnesinde ve toplumumuzun hiçbir yerinde görmek istemediğimiz görüntülere sebep olanların hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mesajında, Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren saldırganın hukuk önünde hesap vermesini ve siyaset kurumlarına yönelik saldırıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayarak, "Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.