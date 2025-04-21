Salihli'de Kaçak Makaron Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda, 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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