Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı.
Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda İ.B'nin (63) üzerinde 336 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Torbacı Tutuklandı - Son Dakika
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