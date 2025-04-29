Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Çayköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği C.T'yi (34) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 7 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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