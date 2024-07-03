Salıpazarı'nda Açık Yüzme Havuzunda Yüzme Eğitimleri Başladı

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Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede açık yüzme havuzunda yüzme eğitimlerine başlandı.

Çocukların yaz tatilinde sporla tanışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları bünyesinde açılan yüzme kurslarına katılacak çocuklar hem eğlenecek hem de yüzmeyi öğrenecek.

6-18 yaş arasındaki çocuklara eğitim verilecek havuz, haftada bir gün de halk günü olarak yetişkinler tarafından kullanılabilecek.

Eğitimlerin 1 Eylül'e kadar süreceği yaz spor okullarında bu yıl, geçen yıl gelen 220 kişiden fazla katılım olması bekleniyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yüzme eğitimi alan sporculara hediyeler verdi.

Antrenörlerle sohbet ederek başarılar dileyen Karaca, spor alışkanlığı kazanmalarını sağlamak adına çocuklarını yüzme kurslarına göndermeleri için ailelere çağrıda bulundu.

Karaca, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlere katılarak fiziksel performanslarını artırmak, spor dallarında eğitim almalarını sağlamak ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla yüzme kurslarına herkesi bekliyoruz." dedi.