Sallai: 'Hayal kırıklığı yaşadık' - Son Dakika
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Sallai: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Roland Sallai, AZ Alkmaar karşısında 4-1'lik mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

14.02.2025 02:17
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Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a karşı aldıkları 4-1'lik mağlubiyet sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Macar futbolcu, AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kötü bir performans sergilediklerini belirten Sallai, "İzleyip de çıkarmamız gereken birçok ders var. Böyle büyük bir kulüpteyken bu şekilde oynamamız kabul edilemez." dedi.

Roland Sallai, rövanş maçına odaklandıklarını aktarak, "Evde oynayacağız. Kendi stadımızda, kendi taraftarımızın önünde. Değiştirmemiz gereken şeyleri değiştireceğiz. Şu anda üzgünüm tabii ki. Hayal kırıklığı yaşadık. Daha kompakt oynamamız gerekiyor savunmada. Alkmaar bugün kazanmayı hak etti ama ikinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Maç Sonucu, Az Alkmaar, Politika, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

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