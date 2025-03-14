ŞAM, 14 Mart (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail hava saldırısının hedef aldığı bölge, 13 Mart 2025.
Yerel medya ve bir savaş gözlem grubu, İsrail'in perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeybatısındaki Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef alan hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusu hava saldırısını doğrulayarak Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait bir komuta merkezinin hedef alındığını iddia etti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Şam'da İsrail Hava Saldırısı: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?