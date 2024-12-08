Şam'da Muhalif Güçler İlerlemede

ŞAM, 8 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Suriye'nin başkenti Şam görülüyor, 8 Aralık 2024.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre muhalif aktivistler, rejim karşıtı grupların pazar günü erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'a girdiğini duyurdu.
İlerleyen saatlerde devlet televizyonunu ele geçiren muhalif güçler, Şam'ın düştüğünü ve Esad hükümetinin sona erdiğini ilan etti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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