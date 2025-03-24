Şam'da Savaş Suçlusu Yakalandı

Suriye'nin başkenti Şam kırsalında düzenlenen operasyonda, devrik rejimin işkence merkezlerinden Askeri İstihbarat Şubesi 277. Biriminde görevli Şadi Adil Mahfuz'un yakalandığı bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, yakalanan Mahfuz'un, birim adına insan devşirme faaliyetlerinde bulunduğu ve savaş suçlarına karıştığı belirtildi.
Haberde, Mahfuz'un, son dönemde "devrik rejim kalıntılarıyla", sahil bölgesinde güvenlik güçleri ve askeri unsurları hedef alan saldırılara katıldığı da ifade edildi.
Gözaltına alınan Mahfuz'un, gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra yetkili mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.
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