(ANKARA) - Suriye medyası, Şam'da yerel saatle akşam 16.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi.
Suriye merkezli Al Watan gazetesi, Şam'da yerel saatle 16.00'dan sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi. Al-Watan, "kararın askeri yönetim tarafından alındığını" aktardı.
Son Dakika › Güncel › Şam'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
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