Samandağ'a Yeni Sağlık Müdürü Atandı

Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Özgür Paşa, göreve başladı.
Uzman Dr. Paşa, ilçede kaliteli sağlık hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarıyla gayretle çalışacaklarını belirtti.
Göreve başlayan Paşa, "Sağlık alanındaki eksikleri tamamlamak ve gelişmeleri ilçemize yansıtmak öncelikli hedefimiz olacak." ifadesini kullandı.
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