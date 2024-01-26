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Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde dev yaşlı yıldızlar keşfedildi - Son Dakika
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Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde dev yaşlı yıldızlar keşfedildi

Gök bilimciler, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki teleskopla yaptıkları gözlemler sonucu Samanyolu Galaksisi'nin merkezine çok yakın, Güneş Sistemi büyüklüğünde toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfetti. Bu yeni yıldız türü, Samanyolu'nun merkezine yakın bir bölgede kümelenmiş gibi görünüyor.

Samanyolu Galaksisi\'nin merkezinde dev yaşlı yıldızlar keşfedildi
26.01.2024 - 14:29,
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Gök bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezine çok yakın, Güneş Sistemi büyüklüğünde toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfetti.

The Guardian'ın haberine göre, araştırmacıların "Old Smokers (Yaşlı Sigara Tiryakileri)" olarak adlandırdığı yıldızların, Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopla yaklaşık 10 yıl süren gözlemler sonucu keşfedildiği bildirildi.

Gözlemler sonucu Samanyolu'nun merkezine çok yakın, Güneş Sistemi kadar büyük toz ve gaz bulutları yayan bir grup dev yaşlı yıldız keşfeden gök bilimciler, bunların uzun yıllar faal kalıp aniden büyük duman bulutları yaymaya başladıklarını kaydetti.

Gözlemleri yöneten Hertfordshire Üniversitesinden Profesör Philip Lucas, "Bu, yeni bir yıldız türü ve hepsi gökyüzünün aynı bölgesinde, Samanyolu Galaksimizin merkezine çok yakın bir yerde kümelenmiş gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detayları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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The Guardian, Güneş, Güncel, Son Dakika

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