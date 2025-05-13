SAMARİNDA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinin başkenti Samarinda'da 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşanan sağanak yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymasına neden oldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan bir yetkili, pazartesi günü bölgedeki evleri sürükleyen toprak kayması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Samarinda'da Sel ve Toprak Kayması: 4 Ölü - Son Dakika
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