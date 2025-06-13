Samet Güdük'ün öldürülmesi davası başlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, 2009 yılındaki yerel seçim sürecinde maktul Samet Güdük ile tanıştığını, belediyede ise olaydan 2 yıl önce işe girdiğini söyledi.

Köylere ekmek dağıttığını belirten Mikail G, şunları iddia etti:

"Samet Güdük, bana belediyeye ait bir arazinin satışı ile ilgili bir teklifte bulundu. 'Belediyeye ait kelepir bir arazi var, bunu kiralayalım.' dedi. Ben bu konuyla ilgili Samet Güdük ile anlaştım. Arsanın kira bedeli için muhtelif zamanlarda kendisine parça parça para götürdüm. Daha sonra bu konu sebebiyle aramızda anlaşmazlık meydana geldi. Konuyu konuşmak için yanına gittiğimde beni sürekli geçiştirdi. Ben kendisine yumurta kolisi içinde para götürdüm. Olay günü kendisini öldürme amacım yoktu. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Polise kendim teslim oldum. Kimseyi silahla tehdit etmedim. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim."

"Sanık bana da silah doğrulttu"

Müşteki olarak beyanı alınan belediyenin özel güvenlik görevlisi G.S. ise Samet Güdük'ün makam odasından 3 el silah sesi duyduğunu belirterek, "Odaya doğru yöneldiğimde sanık bana da silah doğrulttu. 'Seni de vururum.' dedi bana. Daha sonra aşağı doğru koşmaya başladı. Aşağı inerken silah tekrar patladı. Kendisi binadan dışarı çıktı. Samet Güdük'ün odasına gittiğimde kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben hemen Samet Güdük'e tampon yaptım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Tanık sıfatıyla beyanı alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık, bütün savunmasında yalan söyledi. Samet, 20 yıldır benim yanımda çalışan birisidir. Parayla asla işi olan birisi değildir. Sanık, kumar oynayan ve kumar borcu olan birisidir. Samet ile bir sorunu varsa gelip benimle konuşabilirdi. Sanık, makamında benim özel kalem müdür vekilimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Maktul Samet Güdük'ün annesi Esma Güdük de sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, sanığın mal varlığına ilişkin tapu kayıtlarının ve banka hesaplarının ilgili kurumlardan sorulmasına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında savcılıkça, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.