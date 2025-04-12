Samsun-Ankara Yolu İncelemesi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Samsun- Ankara kara yolu Havza mevkisinde incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ve yetkililerle ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolları 7. ?Bölge Müdürlüğü Toptepe Bakımevi'ne geçen Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'tan genel durum, yürütülen çalışmalar ve sahadaki ekiplerle ilgili bilgi aldı.

Toplantıya Havza, Ladik ve Kavak ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri, itfaiye grup amiri, bölge trafik amiri ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Vali Tavlı, ulaşımda aksama yaşanmaması, yolda kalanlara hızlıca ulaşılıp yardım edilmesi konusunda ekiplerin 7/24 hazır beklediğini belirterek, sahada çalışanlara kolaylıklar diledi.