Samsun\'un Bafra ilçesinde ortak trafik denetimi gerçekleştirildi

DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkım tarif edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.