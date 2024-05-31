Samsun Bafra'da üniversite öğrencileri tarafından 'Kuş evi asma etkinliği' düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da üniversite öğrencileri tarafından 'Kuş evi asma etkinliği' düzenlendi

Samsun Bafra\'da üniversite öğrencileri tarafından \'Kuş evi asma etkinliği\' düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, OMÜ kampüs alanından başlayıp OMÜ gölette kuş yuvası asıldı. Etkinliğe Bafra Belediyesi, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Gençlik Merkezi de destek verdi.

31.05.2024 16:53
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Samsun Bafra ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından "Kuş evi asma etkinliği" düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personelin katılımıyla Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğunca etkinlik gerçekleştirildi.

OMÜ kampüs alanından bisiklet ile başlayıp OMÜ gölette kuş yuvası asma, sportif faaliyet ve etkinliklerle sonlandı.

OMÜ Bafra Kültür ve Spor Topluluğu danışmanı Öğretim Görevlisi Ömür Keskiner ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Yasul'ın öncülüğünde yapılan etkinliğe Bafra Belediyesi, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Bafra Gençlik Merkezi destek verdi.

Kaynak: AA

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