Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun\'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mevlana Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada metamfetamin, esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. O.T. ve A.Y. tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.05.2024 20:41
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekipler araç ve kişiler üzerinde yaptıkları aramada, 14 gram metamfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T., A.Y. ve A.U. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. ile A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Mevlana, Samsun, Bafra, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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