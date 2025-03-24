Balkan Türkleri Derneği'nden İftar Programı

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programında dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa, dernek üyelerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler de katıldı.

Dernek Başkanı Adem Tuğral, iftar sonrası yaptığı konuşmada, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirterek, "Farklı insanlarla buluşmak, farklı fikirler üretmek ve bu sayede derneğimize dinamizm katmak bizim için çok kıymetli. Kültürümüzü yaşatmak en büyük önceliğimiz. Günümüzde sosyal medya ve çeşitli medya kanallarının kültürel yozlaşmayı hızlandırdığını görüyoruz. Bu nedenle dernek olarak üzerimize düşen sorumluluk daha da artıyor. Birlikte projeler üreterek kültürel değerlerimizi yaşatmayı sürdüreceğiz." dedi.

Tuğral, konuşmasının ardından, derneğin önceki dönem başkanı İbrahim Özdemir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Programa, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da katıldı.