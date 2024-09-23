Samsun\'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren 2 kardeşin bulunduğu hafif ticari araçta, 15 ruhsatsız tabanca ile çeşitli parçalar bulundu. Şüpheli 2 kardeş, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun- Ankara kara yolundaki uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Takip sonucunda durdurulan hafif ticari araçta, arama yapıldı. Aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 1 toplu tabanca gövdesi, 1 namlu açmada kullanılan matkap ucu, 1 yiv set açma aparatı, 2 icra mili, 1 sürgü tutucu ve 55 tabanca parçası ele geçirildi. Hafif ticari araçtaki H.K. (52) ile ağabeyi Y.K. (62), 'Silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.