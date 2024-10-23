Samsun'da 153 Çözüm Merkezi Hizmette

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi ile vatandaşların istek ve taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların belediyeye gelmeden sosyal tesislerden, SASKİ'ye, sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar her konuda, talep, şikayet ve önerilerini iletebileceği 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

"Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insanımızın mutluluğu var." diyen Doğan, "İnsanımızla bir ahenk içerisinde diyalog köprüleri kurarak; hızlı çözümler üreten, güçlü yanlarıyla öne çıkan ve ileri görüşlü bir yönetim anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, anketlerle vatandaşın görüşünün alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Telefonla ya da yüz yüze anket çalışmaları yaparak vatandaşları sürecin ve çözümün paydaşı yapıyoruz. Anket çalışmalarını özveri ve titizlikle yürüten 153 Çözüm Merkezi vatandaşla Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevini üstleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan tüm hizmetleri tek bir numara altında toplayan 153 Çözüm Merkezi, Samsun- Çarşamba havalimanına ulaşım hizmeti sağlayan SAMAIR adına rezervasyon işlemlerini de gerçekleştiriyor. Samsun'da yaşayan 7'den 70'e herkesin turizm bölgelerine kolay ulaşmasını sağlamak adına hayata geçirilen Odak Samsun Turizm Otobüsleri içinde rezervasyon işlemi de 153 Çözüm Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor."