Samsun'da 3,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 3,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da 3,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 bin 701 ecstasy hap, 10 gram metamfetamin ve 11 sentetik hap bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

03.07.2024 15:18
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Kirazlık ve İstiklal mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, buzdolabı, dolap ve ayakkabının içine gizlenmiş, değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 13 bin 701 ecstasy hap, 8 paket satışa hazır vaziyette toplamda 10 gram metamfetamin ve 11 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler B.Ö. (35), M.D. (36) ve T.Ş. (26), gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Operasyon, Tekkeköy, Samsun, Güvenlik, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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