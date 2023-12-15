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Samsun'da 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 33 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından aranan 33 kişi yakalandı. Operasyonda 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Samsun\'da 33 kişi yakalandı
15.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:35
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Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, silahla ateş etme, tehdit ve hakaret suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 33 kişi yakalandı, 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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