Samsun\'da 41 Bin 240 Makaron Ele Geçirildi

Güncel

Samsun'da 41 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, iki adreste yaptıkları aramada 33 bin 440 doldurulmuş, 7 bin 800 sahte bandrollü boş makaron, 200 TAPDK bandrolü ile 19 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.