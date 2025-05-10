Samsun\'da Araçta Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine bakılan bir araçta 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Araçta bulunan M.A. hakkında işlem yapıldı.
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