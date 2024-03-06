Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı

Samsun\'da aranan 28 kişi yakalandı

Samsun'da aranan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmada, aralarında 3 hükümlünün de bulunduğu 28 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından arananlar da bulunuyordu. Operasyonda, sentetik ecza, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

06.03.2024 10:53
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik uygulaması düzenledi. İlçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramalarda 313 adet sentetik ecza, 129.99 gram metamfetamin, 51 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 6,9 gram esrar, 1 fişek esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6136 SKM ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu suçundan ifadeye yönelik aranan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 28 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: AA

Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı - Son Dakika

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