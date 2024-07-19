Samsun'da Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Bilgilendirme Faaliyetleri

Samsun'da boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında polisler tarafından, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulma vakalarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahillerde "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında vatandaşlara bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
Polis tarafından yürütülen proje kapsamında 500 broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.
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