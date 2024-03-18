Samsun Bafra'da Camide Çıkan Yangında Büyük Hasar Oluştu - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Camide Çıkan Yangında Büyük Hasar Oluştu

Samsun Bafra\'da Camide Çıkan Yangında Büyük Hasar Oluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Orta Mahalle Camisi'nde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 1974 yılında yapılan cami kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

18.03.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
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Samsun'un Bafra ilçesinde camide çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

Bafra Ağaçalan Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle Camisi'nde nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 1974 yılında yaptırılan cami, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Camide Çıkan Yangında Büyük Hasar Oluştu - Son Dakika

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