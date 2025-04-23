Samsun\'da Çocuk Hizmetleri Toplantısı

Samsun'da "Çocuk Hizmetleri İl Koordinasyonu" toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşülerek, değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca çocukların korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Katılımcılar toplantının ardından OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) ile OMÜ Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.