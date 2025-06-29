Samsun'da Çocuk Ölümlü Kaza Dava Süreci - Son Dakika
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Samsun'da Çocuk Ölümlü Kaza Dava Süreci

Samsun\'da Çocuk Ölümlü Kaza Dava Süreci
29.06.2025 14:50
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Otomobile çarpan sürücü hakkında hakaret ve ölüme neden olma suçlamasıyla dava açıldı.

SAMSUN'da otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan Hülya Ö.'nün (32), kaza yerinde anne Ece Sezgin'e (34) hakaret ettiği suçlamasıyla görülen davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa verdi. Savcı, 'Hakaret' suçlamasıyla açılan davada hakareti 'Halka açık ortamda birden fazla kişinin duyacağı şekilde' söylediği gerekçesiyle sanığın 'Alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kaza, 10 Aralık 2024'te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.'nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezin Sezgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu" dedi. İşlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.'ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.'nün, anne Ece Sezgin'e 'Çocuğuna sahip çıksaydın' dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin'in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.'nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.'nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI

10 Nisan'da görülen 'Taksirle ölüme neden olma' davasında savunma yapan Hülya Ö., "Ben de bir anneyim. Seyir halindeydim, hızlı değildim. Önüme bir şey çıktı ama ne olduğunu görmedim. Araçtan indikten sonra çocuğa vurduğumu fark ettim. Görüş mesafesi yoktu. Zamanında frene basma fırsatım olmadı. Kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden de ayrılmadım, yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'HAKARET' SUÇUNDAN DA DAVA AÇILDI

Ece Sezgin, Hülya Ö.'nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma neticesinde Hülya Ö. hakkında 'Hakaret' suçlamasıyla 6 Mart'ta iddianame düzenlendi. Hülya Ö. hakkında 3 aydın 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

İddianamede, "Olaya ilişkin dosya içeriğinde mevcut kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde müşteki Ece Sezgin'in 'nasıl çarptın' dediği, şüpheli Hülya'nın agresif tavırlarla yerinden kalkarak 'lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı' şeklinde sözler söylediğinin tespit edildiği, böylelikle şüphelinin, müşteki Ece Sezgin'e 'geri zekalı' şeklinde hakaret içerikli sözler söyleyerek üzerine atılı bulunan alenen hakaret suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.

27 Haziran'da ilk duruşması görülen 'Hakaret' davasında savcı mütalaa verdi. Savcı, hakareti 'Halka açık ortamda birden fazla kişinin duyacağı şekilde' söylemesi sebebiyle sanığın 'Alenen hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Çocuk Ölümlü Kaza Dava Süreci - Son Dakika

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