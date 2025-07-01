Samsun'da Depozito Yönetim Sistemi Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" Samsun'da yapıldı.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin günden güne daha çok hissedildiğini söyledi.

Sınırsız tüketimin insana, çevreye ve geleceğe zarar verdiğinin altını çizen Tavlı, şöyle konuştu:

"Ayrıca dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, verimsizleşen topraklar, hepimiz için dünya için ayrı bir tehdit oluşturmakta. Buradan hareketle çevrenin korunmasını, bütün bireylerin, ülkelerin ve insanlığın ortak meselesi olarak kabul ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Doğanın tahribatının önüne geçmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle hareket etmek gerektiğini, tüm unsurlarıyla doğanın korunmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu aklımızdan bir an olsun çıkarmıyoruz."

Tavlı, İl Mahalli Çevre Kurulunda kentteki kurum ve kuruluşlarla 2025 yılı çevre temalı karar doğrultusunda çevreyi merkeze alan 13 doğa ve çevre dostu projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilecek Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk uygulanacağı iller arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tavlı, "Çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra belediyelerimizin atık toplama ve depolama maliyetlerinin azalmasına, düzenli depo sahalarının ekonomik ömrünün uzamasına, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, enerji tasarrufuna, vatandaşlarımızın geri dönüşüm sistemine katılımının görünür hale gelmesine, çevre bilincinin artmasına ve ekonomik değeri yüksek temiz malzemenin geri dönüşüm sektörüne kazandırılmasına katkı sunması hedeflenen Depozite Yönetim Sistemi'nin başarıyla uygulanması için vereceğimiz her destek çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi ise dünya üzerinde 60 ila 70 ülkede uygulanan bir sistemin kısa süre içinde geniş bir coğrafyada uygulamaya konulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Sistemin teknolojik açıdan da diğer ülkelerle kıyaslamayacak şekilde yerli ve milli teknolojiyle geliştirildiğine dikkati çeken Pirinççi, "İnanıyorum ki Samsun'da bizler bu projeyi etkili bir şekilde hayata geçireceğiz. İlk, iki makineyle başlayacağız. Sonrasında sayımız hızlı bir şekilde artacak. Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla 2025 yılı sonunda bütün Türkiye'de, 2026 yılı içinde de tam depozitolu sisteme geçecek şekilde hayata geçireceğimiz bir proje olacak." diye konuştu.

Cam, plastik ve alüminyum tenekelerden yılda 25 milyar şişe üretildiğini, bunların çoğunluğunun çöp olarak kaybolduğunu ya da doğaya karıştığını anlatan Pirinççi, Türkiye'deki sanayicilerin üretimde bulunurken pet veya cam ithal etmek zorunda kaldığını, bu sistemle birlikte ithalatın azalacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım videosunun gösterildiği toplantıda, Türkiye Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Direktörü Halime Sezer de sunum yaptı.

Program, soru-cevap bölümü ve depozito iade makinesinin uygulamalı olarak tanıtılmasının ardından sona erdi.