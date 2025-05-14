Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

SAMSUN'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 146 şüpheli yakalanırken, sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 ruhsatsız tabancayla çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında, 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Zimmet', 'İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı. 49 ilde düzenlenen operasyonda Samsun'da gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL- Gökçen ÖZEN/SAMSUN,