Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 50 Gözaltı

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 20'si ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 30 zanlı adliyeye götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütmüştü.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesinin ardından gözaltı kararı verilen 50 şüpheli, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.