Samsun\'da Geri Dönüşümle Ağaç Kesimi Önleniyor

Samsun'da katı atık düzenli depolama tesislerinde atıkların geri dönüştürülerek yılda 66 bin ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafı ve geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi amacıyla hayata geçirilen katı atık düzenli depolama tesislerinde her gün ortalama 840 ton atığın işlendiğinin altı çizildi.

Katı atık düzenli depolama tesislerine gelen atıkların işlenmesi sayesinde yılda yaklaşık 4 bin 900 ton atığın geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığına işaret edilen açıklamada, böylece hem çevrenin korunduğu hem de ekonomik değer oluşturulduğu aktarıldı.

Tesiste depolanan atıkların oluşturduğu metan gazının çevreye zarar vermemesi adına yakılarak enerjiye dönüştürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu işlemin sonucunda yılda ortalama 49 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar, yaklaşık 25 bin hanenin elektrik tüketimine denk geliyor. Katı atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen elektrik enerjisi sayesinde yılda 21 bin 600 ton karbondioksit salımının engellenmesi sağlanıyor. Ayrıca aynı süreçle yılda yaklaşık 66 bin ağacın kesilmesi önleniyor." ifadesine yer verildi.

Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan "Atıklarımız Çiçek Oluyor Projesi" ile tesisteki atıkların ısısından faydalanılarak oluşturulan serada yılda 2 milyon çiçek üretildiği anlatılan açıklamada, üretilen çiçeklerin şehrin peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemelerinde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un her alanda örnek şehir olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, "Bu noktada geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizler için oldukça büyük ve önemli paya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı atık düzenli depolama tesislerimiz de bu vizyonun somut bir yansıması. Burada katı atıklar en güvenli şekilde yönetilerek doğamıza zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor." açıklamasında bulundu.