Samsun'da gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir evde bulunan kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 39 elektronik sigara, 67 sigara, akıllı saat ve 1 şişe alkollü içki bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

02.07.2024 12:47
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Samsun'un Canik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kargo paketinin içinde gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Mahallesi'nde G.T'nin (22) ikametinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu istihbaratını aldı.

Ekipler, şüphelinin ikametine düzenledikleri operasyonda kargo paketi içine gizlenmiş gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 67 sigara, akıllı saat ve 1 şişe alkollü içki ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da gümrük kaçağı eşyalar ele geçirildi - Son Dakika

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